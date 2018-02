Senado italiano aprova polêmica lei de imigração O Senado italiano aprovou uma lei de imigração que endurece as condições de entrada e permanência de imigrantes, facilita a expulsão dos que estão sem documentos e estabelece penas de prisão para os infratores que voltem ao país depois de serem deportados. A lei Bossi-Fini - os sobrenomes de seus principais promotores, o ministro das Reformas, Umberto Bossi, líder da ex-secessionista Liga do Norte, e o vice-primeiro-ministro Gianfranco Fini, líder da direitista Aliança Nacional -, foi aprovada com 146 votos a favor, 89 contra e 3 abstenções. Dessa forma, a Itália se coloca em sintonia com a decisão da União Européia (UE) que, na recente reunião de cúpula em Sevilha, aprovou uma série de medidas para combater a imigração. Com base na nova lei - apoiada pela centro-direita e considerada racista pela oposição de centro-esquerda -, a autorização de permanência é concedida apenas ao estrangeiro que já tem um contrato de trabalho. Essa autorização, concedida pelas embaixadas e consulados italianos no exterior, tem uma duração de dois anos, mas se o imigrante ficar sem trabalho antes que vença o prazo, deverá retornar para seu país. O texto prevê ainda a expulsão imediata dos imigrantes clandestinos, a tomada das impressões digitais dos estrangeiros que solicitam a autorização de permanência ou a sua renovação, e o emprego de navios da Marinha militar para o controle do litoral, a fim de deter os desembarques dos imigrantes sem documentos. O decreto que estabelece as cotas de imigrantes admitidos a cada ano no país é de caráter optativo, ou seja, permite que, em um determinado ano, o governo decida não autorizar a entrada de nenhum imigrante. Com as novas regras, o reagrupamento familiar torna-se mais difícil, já que o estrangeiro com trabalho só poderá trazer para a Itália seus filhos menores de idade. Os maiores de idade só poderão ser trazidos caso sejam inválidos. Por outro lado, o texto abre as portas para a regularização dos imigrantes sem documentos que já estão na Itália trabalhando em serviços domésticos, ou prestando assistência para idosos ou inválidos. A lei - contra a qual a centro-esquerda não descarta apresentar um recurso de inconstitucionalidade - é vista pela maioria do governo como um passo importante para a luta contra a criminalidade, o tráfico de drogas e os episódios de violência de rua.