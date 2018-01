Senado italiano decide manter soldados no Afeganistão O governo do primeiro-ministro da Itália, Romano Prodi, venceu uma votação no Senado nesta terça-feira, 27, para manter os soldados italianos no Afeganistão, apesar da oposição de esquerdistas radicais. A votação terminou em 180-2, com 132 abstenções (que contam como "não" no Senado) e deu aprovação final ao decreto do governo que provêm fundos para todos italianos em missão no exterior. A medida já havia sido aprovada pelos deputados neste mês. A aprovação significa uma vitória para Prodi, que ameaçou renunciar semanas atrás, após perder uma votação no Senado sobre sua política externa, incluindo a missão no Afeganistão. A violência está crescendo no Afeganistão, assim como a controvérsia sobre a libertação de um refém italiano que seqüestrado seqüestrados no país. A Itália tem cerca de 2 mil soldados no Afeganistão, entre Kabul e Herat, longe da parte mais tumultuada no sul. Mas uma série de pequenos incidentes envolvendo italianos e relatos de conflitos violentos estão aumentando as preocupações na Itália sobre a segurança de suas tropas no Afeganistão. Comunistas e outros esquerdistas na coalizão se opõem à missão e querem a retirada das tropas, mas Prodi resistiu aos pedidos. O premier, em uma turnê diplomática na América Latina, não estava presente na votação. Texto ampliado às 20h45