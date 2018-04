Senado pede investigação sobre monitoramento

"Ao Congresso Nacional cabe averiguar a veracidade das informações e exigir as explicações das autoridades", diz a nota. No plenário do Senado, Renan chegou a qualificar de "indevida" a suposta intromissão.

Na nota, Renan afirma que a Comissão de Relações Exteriores do Senado deve colaborar com as investigações no sentido de esclarecer ao Brasil todo o ocorrido. "A presidência do Congresso Nacional está à disposição desses colegiados para colaborar e agir no que for preciso a fim de um esclarecimento cabal." Senadores defenderam em plenário que o País conceda asilo político ao ex-técnico da CIA Edward Snowden, que denunciou o sistema de espionagem.

"Snowden é um herói dos EUA. Amanhã ou depois as pessoas vão se lembrar do Snowden e não do (Barack) Obama", afirmou o senador Roberto Requião (PMDB-PR).