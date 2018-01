Senado quebra sigilo bancário de Estrada O senado filipino começou nesta quarta-feira a examinar as contas bancárias do ex-presidente Joseph Estrada, que teria acumulado uma fortura de milhões de dólares, segundo denúncias. O presidente da Assembléia, Aquilino Pimentel, afirmou que, até agora, foram examinados extratos bancários em nome de José Valerde, identidade utilizada por Estrada para o ingresso de dinheiro resultado de suborno, segundo a acusação. Até agora não se conhece o valor de uma conta secreta no banco Equitable PCI. Senadores aliados ao presidente Joseph Estrada haviam decidido, num primeiro momento, manter tais documentos em segredo. A medida acabou provocando uma série de protestos de ordem pública, que culminou na destituição de Estrada, no último dia 20 de janeiro. Sua vice-presidente, Gloria Macapagal-Arroyo, ocupa o cargo desde então. Joseph Estrado, um ex-ator de cinema, está envolvido em uma série de escândalos, entre eles, desviar recursos públicos, suborno, corrupção, perjúrio e apropriação ilegal de dinheiro.