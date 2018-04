Senado vai votar envio de mais 800 militares ao Haiti O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), convocou reunião da comissão representativa do Congresso Nacional para quarta-feira da próxima semana, às 15h. O objetivo é votar projeto de decreto legislativo de iniciativa do Executivo, que autoriza o envio de 700 homens do Exército e outros 100 da Polícia Militar para ajudar no controle da situação no Haiti, atingido por dois terremotos em pouco mais de uma semana.