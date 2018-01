Senado votará indicação de Vieira de Mello ao Nobel da Paz O Senado vota essa semana um requerimento de indicação do nome do alto comissário da ONU Sérgio Vieira de Mello para o Prêmio Nobel da Paz. Se for aprovado, o documento será então encaminhado à Academia de Ciências de Estocolmo, entidade que concede o prêmio. O requerimento foi assinado pelos senadores Eduardo Suplicy (PT-SP), que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado, e Pedro Simon (PMDB-RS). Se o prêmio for concedido a Vieira de Mello, será a segunda vez na história que a academia o fará depois da morte do agraciado, segundo Suplicy. O primeiro caso foi o do secretário-geral da ONU Dag Hammarskjold. Ele morreu em 1961, quando o avião que o levava para uma missão de paz no Congo caiu em circunstâncias misteriosas perto de Zâmbia.