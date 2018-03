Senador adia agenda para visitar avó doente O democrata Barack Obama desmarcou seus compromissos de campanha de quinta-feira a sábado para visitar sua avó materna, Madelyn Dunham, de 85 anos, no Havaí. A avó do candidato quebrou o quadril recentemente e, segundo sua família, está "gravemente doente". O tio de Obama e irmão de Madelyn, Charles Payne, disse que sua irmã foi hospitalizada por um breve período, mas já regressou para seu apartamento em Honolulu, no Havaí. Madelyn ajudou a criar Obama, que agradeceu a avó durante o discurso de aceitação da candidatura democrata há dois meses, em Denver.