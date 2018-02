Senador alerta para conseqüências de um ataque ao Iraque O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA exortou hoje integrantes da administração Bush a explicar melhor como planejam lidar com a situação posterior a uma campanha militar no Iraque para derrubar Saddam Hussein. "Se participarmos da partida de Saddam, quais serão nossas responsabilidades no dia seguinte?", perguntou o senador democrata Joseph Biden na abertura das discussões sobre o assunto. Para ilustrar sua preocupação, ele destacou as ações lideradas pelos EUA no Afeganistão que derrubaram o Taleban. "A guerra foi conduzida excepcionalmente bem no meu ponto de vista, mas o acompanhamento foi, no meu julgamento, insatisfatório", disse Biden. "Seria uma tragédia se removermos um tirano no Iraque apenas para deixar o caos". Biden afirmou estar confiante em que o presidente George W. Bush ainda não tenha decidido se invadirá o Iraque para derrubar Saddam, e duvida de que possa haver tal ação este ano. Ele disse esperar que os dois dias de audiências no Comitê de Relações Exteriores do Senado possam produzir um melhor entendimento da estratégia militar dos EUA, a ameaça apresentada pelo regime de Saddam e as conseqüências da guerra. A administração Bush garante que o Iraque está desenvolvendo armas de destruição em massa que podem ameaçar os vizinhos iraquianos e os Estados Unidos. E, apesar de não oferecer evidências de uma ligação iraquiana com os ataques terroristas de 11 de setembro nos EUA, funcionários têm dito que Saddam tem vínculos com terroristas e poderia compartilhar suas armas com eles. Apesar de Bush falar freqüentemente na necessidade de se derrubar Saddam do poder, autoridades da administração não dizem que uma invasão seja inevitável. "Não sabemos se os Estados Unidos irão exercer uma opção militar em relação ao Iraque", disse na terça-feira o secretário da Defesa Donald Humsfeld. "Existe uma variedade de formas de tratar do problema: diplomática, econômica e militarmente". Ele também afirmou que autoridades americanas informaram aliados da Otan, legisladores dos EUA e outros sobre as ameaças que Washington acredita que o Iraque apresenta. O primeiro-ministro turco, Bulent Ecevit, disse que tentará persuadir os EUA a abandonarem planos de atacar o Iraque. Mas Ecevit advertiu que Washington provavelmente não irá escutar a advertência da Turquia, aliado próximo dos EUA que faz fronteira com o Iraque e serviu como ponto de partida para ataques durante a Guerra do Golfo, de 1991. "Mesmo que não dermos permissão, eles vão fazer", teria dito Ecevit, segundo o jornal Sabah. Líderes turcos temem que uma ação militar contra o Iraque vá prejudicar a frágil economia turca e levar os curdos no norte iraquiano a declararem um Estado independente, o que encorajaria os curdos da Turquia. Aliados europeus também têm desaconselhado uma invasão do Iraque.