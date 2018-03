Senador americano de 84 anos é indicador por mentir O senador republicano pelo Alasca, Ted Stevens, de 84 anos, compareceu hoje uma corte federal americana. Ele é acusado de ter mentido quando negou o recebimento de US$ 250 mil em presentes de uma empresa prestadora de serviços para o setor petrolífero. O veterano senador declarou-se inocente. Stevens é o senador republicano que há mais tempo está na Casa e foi uma figura dominante no Congresso dos EUA por uma geração. Após ser indiciado em sete acusações de mentir sobre suas informações financeiras, Stevens recebeu a ordem de se apresentar hoje aos tribunais. Ele ficará em liberdade sob fiança e os advogados de defesa pediram que ele seja julgado em agosto no Alasca, antes das eleições gerais de novembro, nas quais Stevens tentará se reeleger senador mais uma vez pelo Alasca. Se condenado, o senador poderá receber sentenças de cinco anos de prisão para cada acusação de mentira sobre informação financeira.