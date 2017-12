Senador arrependido pode entregar condecoração O ex-senador americano Bob Kerrey afirma, na próxima edição da revista Time, que estaria disposto a entregar a Estrela de Bronze, condecoração adquirida por atos de bravura na guerra do Vietnã, em 1970. Kerrey e cinco membros de sua equipe, que segundo testemunhas executou mulheres e crianças numa aldeia vietnamita, concordaram em divulgar uma declaração sobre os fatos para acabar com a controvérsia. Gerhard Klann, o sexto integrante do time de Kerrey, não se manifestou.