Senador colombiano é preso por suposto elo com 'paras' O senador Carlos García, chefe do Partido Social de Unidade Nacional, do presidente colombiano Alvaro Uribe, foi detido hoje sob suspeitas de vínculos com o paramilitares, informaram as autoridades da Colômbia. Funcionários da procuradoria do governo informaram que ele será transferido para uma prisão em Bogotá. O senador já era investigado pela Suprema Corte de Justiça por supostos vínculos com os paramilitares de direita desde abril do ano passado. O senador, um médico cirurgião que ocupa uma cadeira no Senado desde 1994, é investigado por acusações de "reunião para delinqüência." Em 2001, ele negou ter contato ou conhecer paramilitares no departamento de Tolima, no oeste colombiano. García foi denunciado por um paramilitar desmobilizado e as denúncias levaram à abertura das investigações em 2007. O Congresso colombiano tem 268 integrantes. Pelo menos um em 10 está na cadeia, sob investigação por vínculos com paramilitares. García é o segundo político importante do partido de Uribe a ser vinculado ao escândalo da "parapolítica." Em abril deste ano foi detido o ex-senador Mário Uribe, primo do presidente, por suposta promoção de grupos paramilitares.