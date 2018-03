Senador contrário a ataque ao Iraque morre em queda de avião Um senador americano do Partido Democrata, descrito por adversários como um ?radical de esquerda?, morreu no norte do Estado de Minnesota, hoje. O senador Paul Wellstone, sua mulher Sheila e a filha Marcia estavam no avião, que transportava um total de sete pessoas. No início do mês, Wellstone havia votado contra a autorização para que o presidente George W. Bush use força contra o Iraque - sendo praticamente o único Democrata com chances de reeleição a confrontar Bush nessa questão. O avião caiu em meio à chuva e à neve pouco antes de chegar ao aeroporto de Eveleth-Virginia. Segundo as autoridades presentes ao local, não houve sobreviventes da queda. Em termos políticos, a morte de Wellstone joga o embate pelo controle do Senado dos EUA em terreno incerto. Não se sabe ainda se seu nome permanecerá na cédula, faltando menos de duas semanas para o dia do pleito. Há dois anos, o governador do Mussouri, em camapnha para o Senado, Mel Carnahan, morreu em um acidente de avião, mas seu nome continuou na cédula e derrotou o republicano John Ashcroft. A viúva, Jean, foi então nomeada para ocupar a vaga. O principal adversário de Wellstone é o republicano Norm Coleman.