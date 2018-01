Senador democrata lança candidatura à sucessão de Bush O senador democrata John Kerry anunciou oficialmente que pretende disputar a indicação do partido para concorrer à presidência dos EUA em 2004. Kerry, um veterano da Guerra do Vietnã, disse que rejeita ?a visão radicalmente nova de governo de George W. Bush, que conforta os confortáveis às custas dos americanos comuns?. John Forbes Kerry, que além das iniciais tem um currículo semelhante ao do ex-presidente John F. Kennedy, disputa a indicação com outros candidatos do partido. Seu principal concorrente dentro da legenda, no momento, é Howard Dean, que cresceu bastante em popularidade nos últimos meses. Dean tem usado uma estratégia de oposição radical à política econômica de Bush e à guerra no Iraque. O senador John Kerry fez o anúncio formal de sua candidatura cercado por membros da tripulação do barco que comandou no Vietnã. Kerry recebeu cinco condecorações na guerra, incluindo três Purple Hearts, concedidas a soldados feridos em combate.