Senador do partido de Bush ataca Rumsfeld O senador John McCain, que é veterano de guerra e membro do Partido Republicano, o mesmo do presidente George W. Bush, declarou que não tem "confiança nenhuma" no secretário de Defesa Donald Rumsfeld, citando a situação da guerra no Iraque e a incapacidade do governo de enviar mais tropas ao país árabe. McCain, em entrevista à , disse que não estava pedindo a renúncia do secretário, porque Bush "pode ter a equipe que quiser". "Tenho lutado à exaustão por mais tropas no Iraque, incluindo o tipo certo de tropa - lingüistas, forças de elite, assuntos civis, etc", disse McCain. "Há diferenças muito fortes de opinião entre eu e o secretário Rumsfeld nessa questão". Perguntado se Rumsfeld representa um ponto fraco para o governo Bush, o senador respondeu: "O presidente pode decidir isso, não eu".