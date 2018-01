Senador do PSDB quer ouvir embaixador de Cuba O vice-líder do PSDB no Senado, Romero Jucá (PSDB-RR), encaminhou nesta segunda-feira à Comissão de Relações Exteriores pedido para que o embaixador de Cuba no Brasil, Jorge Lexcano Perez, seja ouvido sobre a condenação à prisão perpétua de dissidentes do governo cubano e sobre a execução de três pessoas que tentaram fugir para os Estados Unidos. Em discurso no plenário, ele classificou de gravíssimas as decisões do governo cubano contra os opositores. Solicitou que o presidente da Comissão, Eduardo Suplicy (PT-SP), viaje para Cuba para se informar da situação dos presos políticos. Jucá cobrou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma postura mais crítica em relação às ações repressivas adotadas pelo presidente de Cuba, Fidel Castro, contra os adversários. O senador tucano afirmou que Lula, num gesto simbólico, não deveria mais convidar Fidel para participar de "churrascos" na Granja do Torto - uma das residências oficiais da Presidência da República - enquanto forem mantidos na cadeia cidadãos que fazem oposição ao regime comunista.