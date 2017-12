Senador dos EUA é internado com suspeita de derrame O senador norte-americano Tim Johnson, um democrata de Dakota do Sul, foi hospitalizado na quarta-feira após sofrer um possível derrame, informou o gabinete do parlamentar. "Nesse estágio, ele está sendo submetido a uma abrangente avaliação da equipe especializada em derrames", informou o gabinete do senador em comunicado. Johnson, de 59 anos, que está em seu segundo mandato como senador, está internado no Hospital da Universidade George Washington. O aparente derrame aumenta a preocupação política no Congresso norte-americano, onde os democratas devem assumir o controle do Senado no mês que vem. Com Johnson, os democratas terão 51 representantes no Senado contra 49 republicanos. Mas se o senador tiver de ser substituído, a lei da Dakota do Sul determina que o governador republicano Michael Rounds indique o sucessor de Johnson. Se ele indicar um republicano, isso dividiria as cadeiras do Senado entre republicamos e democratas, com o vice-presidente Dick Cheney exercendo o voto de minerva em caso de empate, o que deixaria os republicanos em vantagem. No ano que vem, Johnson será o segundo democrata mais importante no Comitê de Assuntos Bancários, Urbanos e de Moradia.