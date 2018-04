Senador dos EUA John Kerry visita Faixa de Gaza O senador americano John Kerry visitou hoje a Faixa de Gaza como parte de uma rara visita de políticos dos Estados Unidos à região. Candidato democrata à Presidência dos EUA em 2004, Kerry preside atualmente a Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. Ele disse ter viajado a Gaza para observar o resultado da ofensiva militar promovida por Israel no mês passado, durante a qual cerca de 1.300 palestinos morreram. No entanto, Kerry não se reunirá com nenhum integrante do Hamas, grupo que governa Gaza e é qualificado como "terrorista" pelos EUA. O senador observou que sua presença no território palestino sitiado por Israel não sinaliza nenhuma mudança na política americana para o Oriente Médio. A moradores, Kerry disse que o Hamas precisa tomar atitudes no sentido da paz e conter os disparos de foguetes em direção ao sul de Israel. Durante a visita, o senador americano foi escoltado por um comboio armado da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele inspecionou as ruínas de uma escola bombardeada por Israel e visitou um bairro do norte da Cidade de Gaza devastado pelos ataques. Mais cedo, outros dois senadores democratas, Brian Baird e Keith Ellison, fizeram uma visita em separado a Gaza.