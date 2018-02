Senador dos EUA pede mais participação do Congresso em acordo nuclear com Irã O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, o republicano Bob Corker, afirmou neste domingo que o Congresso deveria desempenhar uma função maior na revisão de qualquer acordo nuclear final com o Irã. Ele argumentou que essa é a melhor maneira de assegurar que Teerã não desenvolverá uma arma nuclear.