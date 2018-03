Senador John Edwards quer ser candidato presidencial dos democratas O senador John Rdwards, um advogado multimilionário do sul dos EUA, anunciou nesta quinta-feira que é aspirante à candidatura presidencial pelo Partido Democrata e que pretende ser "um campeão das pessoas comuns". Edwards disse em um programa jornalístico pela cadeia NBC que criaria um comitê para estudar suas possibilidades em 2004. O senador John Kerry e o governador de Vermont, Howard Dean, já divulgaram sua intenção de concorrer à indicação democrata em uma campanha que começou a ganhar impulso desde que o ex-vice-presidente Al Gore anunciou que não será candidato em 2004. O anúncio de Edwards não causou surpresa, já que ele começou a sinalizar sua decisão há várias semanas. Em meados de dezembro, Edwards pronunciou um discurso em Washington no qual criticou a política impositiva do presidente George W. Bush e disse que o país precisava de uma nova agência de espionagem. Na quarta-feira, Edwards revelou seus planos a cerca de 200 amigos e partidários convidados a sua casa na Carolina do Norte. Interrogado sobre por quê mereceria o apoio do eleitorado, Edwards respondeu "porque serei um campeão da gente comum todos os dias no Salão Oval".