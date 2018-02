Senador Kennedy continua internado após sofrer apoplexia O senador norte-americano Edward Kennedy permanece internado em Boston neste domingo, enquanto médicos tentam diagnosticar o que provocou um ataque de apoplexia ao patriarca da mais proeminente dinastia política dos Estados Unidos. Após alguns testes no sábado, o médico de Kennedy disse que o senador não se encontra sob perigo imediato e que não sofreu acidente vascular cerebral, mas são necessários mais exames. Não havia mais notícias sobre o estado de Kennedy na manhã deste domingo. Aos 76 anos, Kennedy foi transferido por helicóptero para o Hospital Geral de Massachusetts na manhã de sábado, logo após ter sido levado por uma ambulância a um hospital local em Cape Cod, onde sua família costuma passar férias. Kennedy, figura relevante da política norte-americana, é o irmão mais novo do ex-presidente John F. Kennedy e do senador Robert Kennedy, ambos assassinados na década de 1960. Chris Dodd, senador democrata por Connecticut e antigo amigo, disse que recebeu notícias de incentivo quando conversou com a família de Kennedy no sábado. "Acredito que as notícias são boas", disse Dodd no programa de televisão "Fox news Saturday". "Ele parece estar se recuperando bem", acrescentou. Esta é a segunda vez em sete meses que Kennedy é internado em Boston. Em outubro, ele se submeteu à uma cirurgia no pescoço para desobstruir sua artéria carótida -vasos que levam sangue para o cérebro-, que estava parcialmente bloqueada. O bloqueio foi descoberto durante exames de rotina, disseram médicos. Um artéria carótida obstruída pode causar uma apoplexia e até a morte, explicaram.