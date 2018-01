Senador Kerry vence em Washington e Michigan O senador John Kerry ganhou mais delegados democratas nos Estados de Washington e Michigan e consolidou a liderança frente aos pré-candidatos do Partido Democrata em busca de um indicação para disputar as eleições à presidência dos EUA contra o republicano George Bush. Até o momento, segundo a Associated Press, Kerry tem o apoio de 274 delegados norte-americanos, seguido de 121 de Howard Dean, 110 de John Edwards e 82 de Wesley Clark. São necessários 2.162 para se ganhar a nominação do Partido Democrata. O Estado de Maine, com 24 delegados, realizará as primárias neste domingo. As primárias em Wisconsin, no próximo final de semana, deve ser decisiva para apontar o próximo candidato democrata. O senador Kerry já venceu as disputas nos Estados de New Hampshire, Dakota do Norte, Iowa, Missouri, Novo México, Arizona, Delaware, Washington e Michigan