Em visita ao reduto dos rebeldes no leste da Líbia, o senador do Arizona disse que todas as nações deveriam reconhecer o Conselho Nacional de Transição (CNT), da oposição, como "a voz legítima" do povo líbio.

McCain é o republicano de mais alto escalão no Comitê do Senado para as Forças Armadas a visitar a área dominada pelos rebeldes líbios. As informações são da Associated Press.