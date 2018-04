Senador paraguaio recebe alta após atentado em Pedro Juan Caballero

SÃO PAULO - O senador governista Roberto Acevedo, do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), recebeu alta do hospital em que estava na noite da quarta-feira, 28, de acordo com informações do jornal ABC. Acevedo foi vítima de um ataque na segunda-feira, em Pedro Juan Caballero. A cidade paraguaia, capital do departamento (Estado) de Amambay, faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Acevedo chegou a dizer que poderia deixar a cidade, mas agora afirma que continuará lá. Seus médicos disseram que ele deve repousar mais alguns dias, segundo o jornal paraguaio. Um motorista dele e um guarda-costas morreram no ataque.

Ainda na quarta-feira, um contingente militar chegou a Pedro Juan Caballero para ajudar a garantir a segurança na cidade. O ABC informou que são 150 agentes, que realizam patrulhas desde a noite de ontem. O envio dos militares foi uma ordem do presidente Fernando Lugo, que visitou ontem a cidade e se encontrou com Acevedo.

Prisões

Nesta semana, quatro brasileiros foram presos como suspeitos de envolvimento no ataque. O ABC citou os detidos como "supostos integrantes" do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua em presídios.

Amambay é um dos cinco departamentos paraguaios onde vigora desde domingo o estado de exceção, tomado para facilitar que as forças oficiais prendam membros do grupo Exército do Povo Paraguaio (EPP). A organização é responsabilizada por ataques contra as forças de segurança e também vários sequestros pelo país.