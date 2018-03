Senador quer discutir sobre lei do setor imobiliário O presidente do Comitê Bancário do Senado dos EUA, o democrata Christopher Dodd, disse hoje que pretende reunir-se com representantes da administração do presidente George W. Bush e do Federal Reserve para discutir a implementação da lei de apoio ao setor imobiliário aprovada hoje no Senado. Dodd afirmou que deve se encontrar na próxima terça-feira (29) com representantes do Federal Reserve, com o secretário do Tesouro Henry Paulson e o secretário do Desenvolvimento Urbano, Steve Preston, para avaliar formas de implantar mais rapidamente a lei. O senador afirmou que há informações de que a secretária de Desenvolvimento Urbano tem avaliado que demoraria até um ano para implementar partes da lei aprovada hoje. Ele disse que ficaria "terrivelmente desapontado se a secretaria fizer este tipo de anúncio". Os representantes da secretaria não estavam disponíveis para comentar o assunto e o senador não informou a fonte da notícia.