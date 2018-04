Senador Reid se desculpa por comentários sobre Obama O líder do Partido Democrata no Senado dos EUA, Harry Reid, desculpou-se neste sábado por comentários realizados durante a campanha presidencial de Barack Obama em 2008. Na ocasião, ele descreveu o atual presidente do país, do mesmo partido, como um homem "de pele clara" e que não possuía um "dialeto negro", segundo o livro "Game Change", que deve ser publicado na segunda-feira, 11 de janeiro.Obama é o primeiro presidente negro dos EUA.