Senador republicano homófobo em Utah pode ser punido Congressistas democratas do Estado de Utah, nos Estados Unidos, pediram hoje a expulsão de um congressista republicano por causa de comentários feitos por ele, em que chamou ativistas gays de "provavelmente a maior ameaça para a América". Em comentários recentes para um documentário, o senador estadual Chris Buttars comparou ativistas gays a muçulmanos radicais e acusou as pessoas gays de "falta de moral". "O homossexualismo sempre será uma perversão sexual. E se você diz isso, todo mundo fica louco. Mas eu não me importo", disse. Buttars disse ainda que o casamento gay é o "começo do fim". E acrescentou: "Que moral tem uma pessoa gay? Você não consegue responder isso porque para ela vale qualquer coisa". Em resposta, o presidente do Senado estadual de Utah, Michael Waddoups, removeu Buttars de um comitê judiciário do qual ele fazia parte. Os democratas, que são maioria no Senado, com 21 contra oito republicanos, pediram por sanções adicionais, incluindo a remoção de Buttars da comissão de Constituição e Justiça, uma das mais poderosas no estado, da qual ele é vice-presidente. Os democratas também pediram a saída de Buttars da comissão de saúde e direitos humanos. As informações são da Associated Press.