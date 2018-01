Senador republicano quer ser vice do democrata Kerry O senador americano John McCain, do Partido Republicano, disse que não descarta a possibilidade de tornar-se candidato a vice-presidente dos EUA pelo Partido Democrata na chapa a ser encabeçada por John Kerry. "John Kerry é meu amigo próximo. Somos amigos há anos. É claro que eu estudaria a idéia", disse McCain a jornalistas ao ser questionado sobre essa possibilidade. No ano 2000, McCain foi derrotado por George W. Bush na disputa pela indicação a presidente pelo Partido Republicano. Ele é veterano da Guerra do Vietnã, assim como o democrata Kerry. O próprio McCain ressalvou que a formação de uma chapa bipartidária contra Bush em 2004 é algo improvável. "É impossível imaginar o Partido Democrata buscando um falcão antidéficit, antiaborto e não-protecionista. Acho que eles precisariam tomar esteróides para que isso acontecesse", acrescentou. McCain também disse que a disputa entre Bush e Kerry é "a mais agressiva que já vimos" e que prefere fazer campanha por candidatos a atacar oponentes.