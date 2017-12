Senador republicano questiona vitória democrata em Montana O senador republicano Conrad Burns recusou-se nesta quarta-feira a reconhecer a vitória do candidato democrata ao Senado John Tester no estado de Montana. O resultado deixaria os democratas a apenas uma cadeira de obter a maioria na casa. Com 99% dos distritos eleitorais apurados, Tester acumula 198.032 votos (49,1%), contra os 194.904 de Burns (48,3 %). A recusa de Burns em reconhecer sua derrota vai contra o último relatório oficial das autoridades eleitorais de Montana, que assinalava que os democratas haviam conseguido a cadeira de número 50 com o triunfo de Tester. Agora, além de esperar pelos resultados finais de Montana, resta saber sobre a situação da Virgínia, onde o conservador George Allen e o democrata Jim Webb ainda seguem na disputa. Em caso de vitória de Webb e Tester, os democratas assegurariam a maioria no Senado, que possui um total de 100 membros. Na Virgínia, pouco mais de 6 mil votos separam o republicano George Allen de Jim Webb. Em Montana, os atrasos na apuração dos votos se deveram a problemas técnicos, em condados como os de Cascade e Yellowstone.