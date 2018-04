Senador também vence prévias em Maine

O senador Barack Obama venceu ontem o quinto caucus democrata do fim de semana, no Estado de Maine. Com 79% dos votos apurados até o fim da noite de domingo, ele obteve 59% contra 41% de sua rival Hillary Clinton. "Penso que será difícil para a senadora Clinton romper a política dos últimos 15 anos", declarou Obama no domingo, em campanha pelas primárias de terça-feira, na cidade de Alexandria, na Virgínia. No domingo, ele ainda ganhou um Grammy por sua versão em áudio do livro The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming The American Dream (A Audácia da Esperança: Pensamentos para Recuperar o Sonho Americano), batendo o ex-presidente Bill Clinton e Jimmy Carter na categoria de melhor álbum falado. SUBSTITUTA Depois da derrota de sábado, Hillary anunciou ontem a primeira baixa importante com a substituição de sua chefe de campanha, Patti Solis Doyle, por Maggie Williams, sua antiga colaboradora na gestão de seu marido, Bill Clinton. Patti anunciou sua saída em comunicado por e-mail, em que afirmava sentir "orgulho" por gerenciar a campanha até o momento e ainda poder chamar Hillary de "sua amiga por mais de 16 anos". Sem declarar a razão da substituição, Hillary disse que Patti "realizou um trabalho extraordinário". Patti informou que ocupará, agora, o cargo de conselheira de Hillary e irá acompanhá-la, eventualmente, em viagens de campanha. REUTERS E AP