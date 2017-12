Senador Torricelli renuncia a candidatura nos EUA O senador opositor norte-americano Robert Torricelli renunciou nesta segunda-feira às suas aspirações de reeleger-se no pleito deste ano devido a um escândalo ético por ter recebido favores impróprios por parte de um financiador de campanha. O anúncio de Torricelli ocorreu apenas cinco semanas antes das eleições de novembro, nas quais os democratas tentarão manter sua estreita maioria de uma cadeira no Senado dos Estados Unidos. Líderes democratas estão em busca de um possível substituto para Torricelli, entre eles os ex-senadores Frank Lautenberg e Bill Bradley, disseram fontes do partido. Os republicanos disseram que resistirão com todas as suas forças a aceitar a inclusão de um suplente.