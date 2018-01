Senador tucano celebra vitória da oposição nas eleições parlamentares na Venezuela

BRASÍLIA - O presidente da Comissão das Relações Exteriores no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-SP), afirmou que a vitória da oposição nas eleições parlamentares na Venezuela demonstra o repúdio da população ao governo vigente."Esse resultado, assim como a vitória de Maurício Macri na Argentina, traz novo alento para a democracia na América do Sul", afirmou.

Nos resultados, que foram divulgados na madrugada desta segunda-feira, 7, a coalizão de oposição, Mesa da Unidade Democrática (MUD), conquistou 99 dos 167 assentos na Assembleia Nacional, enquanto o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), do presidente Nicolás Maduro, ficou com apenas 46 cadeiras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aloysio Nunes celebrou a nova composição parlamentar. "A nova equação política na Venezuela deve contribuir para trazer o país à racionalidade econômica e à normalidade democrática." Nunes destacou que, apesar de o presidente venezuelano ter reconhecido a vitória oposicionista, é preciso estar atento.

Para o senador tucano, a oposição venezuelana enfrentou uma campanha desigual. Em nota divulgada por sua assessoria, Aloysio cita o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, e afirma que os novos parlamentares oposicionistas terão de atuar em um um ambiente institucional que ainda "traz a marca do autoritarismo bolivariano".

Nunes também cobrou maior atuação do Brasil contra o que nomeou "escalada autoritária" na Venezuela. "O governo brasileiro não pode permanecer indiferente diante do fato de que Maduro mantém presos líderes opositores como Leopoldo López, Antonio Ledezma e Daniel Ceballos, nem ignorar que políticos com expressiva votação, como a deputada María Corina Machado, tiveram seus mandatos arbitrariamente cassados e não puderam participar do último pleito", afirmou. De acordo com o senador, essas ações merecem o repúdio do Mercosul, em sua próxima Cúpula, em Assunção.