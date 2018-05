Senadora chavista negociará com Farc O governo colombiano aprovou ontem a designação da senadora opositora Piedad Córdoba como mediadora das negociações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Piedad é uma grande aliada do presidente venezuelano Hugo Chávez. Na semana passada, ele se ofereceu para ajudar no diálogo com a guerrilha colombiana após um pedido da senadora.