Senadora colombiana levará a Caracas prova de vida de um refém das Farc A senadora colombiana Piedad Córdoba viajou ontem para Caracas para entregar ao presidente Hugo Chávez o que seria uma prova de vida de um capitão de polícia seqüestrado em junho pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). No entanto, a polícia colombiana acusou o jornalista William Parra, do canal Telesur, de estar manipulando um vídeo do capitão Javier Solórzano para apresentá-lo como um resultado da mediação que Chávez estava realizando. O diretor de polícia, general Oscar Naranjo, disse estar certo de que Parra está manipulando a informação, pois o vídeo com a entrevista do seqüestrado no cativeiro havia sido divulgada há mais de um mês à família do policial. Ele denunciou que o repórter entrou em contato com a família de Solórzano e a pressionou a afirmar que o vídeo tinha sido feito nos últimos oito dias. O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, suspendeu na quarta-feira a mediação de Chávez para obter a libertação de 49 reféns das Farc depois que o líder venezuelano telefonou, sem autorização, ao comandante do Exército colombiano. Ontem, Chávez disse que a inesperada suspensão de seu trabalho como mediador danificou as relações com a Colômbia. "Agora, eu não posso acreditar (na Colômbia). A confiança acabou e isso é sério para uma relação bilateral e certamente vai afetar as ligações com a Colômbia", disse Chávez à TV estatal. Ele também afirmou que assessores de Uribe estão tentando semear dúvidas sobre a transparência de sua atuação e disse que grupos interessados em manter o conflito bélico influenciaram na intempestiva decisão de encerrar sua mediação. "Em uma semana tínhamos conseguido retomar as conversações com o ELN (Exército de Libertação Nacional). Agora isso foi para o barranco, quando o ELN estava quase aceitando o cessar-fogo", disse. Uribe, por sua vez, se disse ontem disposto a manter "um diálogo construtivo" com Chávez.