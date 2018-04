Senadora é investigada por laços com Farc na Colômbia A Procuradoria Geral colombiana anunciou hoje que formulou uma acusação contra a senadora Piedad Córdoba por suas supostas negociações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), decisão que pode fazer com que ela perca seu cargo. "Por supostos vínculos com as Farc e por exercer, possivelmente, atos que levem ao fracionamento da unidade nacional (traição da Pátria), o procurador-geral da nação, Alejandro Ordóñez Maldonado, formulou a acusação contra a senadora Piedad Esneda Córdoba", informou a Procuradoria em comunicado em sua página na internet.