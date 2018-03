Senadores americanos querem investigar motivo da guerra ao Iraque Dois influentes senadores americanos pediram nesta terça-feira que o Congresso abra uma investigação sobre se o Iraque tinha mesmo armas de destruição em massa e se o presidente George W. Bush exagerou a ameaça representada por Bagdá para justificar a invasão liderada pelos EUA. O apelo foi feito por John McCain (republicano do Arizona) e John D. Rockefeller (democrata de Virgínia Ocidental). McCain, membro do Comitê de Serviços Armados do Senado, disse que uma demora na abertura de audiências públicas "não seria do interesse do povo americano". O presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Pat Roberts deve anunciar nesta quarta-feira planos para revisar as informações fornecidas pelo serviço secreto antes da guerra.