Senadores aprovam medida contra negócio dos portos Um Comitê do Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma medida para impedir que a Dubai Ports World tome o controle de importantes portos marítimos do país. A medida, apoiada inclusive por republicanos, foi aprovada por 62 votos a 2. Os senadores afirmam que a segurança do país estará em risco, caso seja permitida esta concessão. O presidente republicano George W. Bush, que apoiou o controle da empresa árabe sobre os portos mesmo sem o apoio de seu partido, anunciou que pretende usar o seu poder de veto para a resolução do Congresso. A Dubai Ports World acaba de comprar sua rival britânica P&O, e assim, deve assumir o controle de diversos portos americanos.