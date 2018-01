Senadores dos EUA receberão fotos inéditas de tortura O Pentágono vai entregar ao Congresso fotos inéditas mostra prisioneiros iraquianos sofrendo abusos de soldados americanos. A informação foi dada hoje pelo senador republicano John Warner, presidente do Comitê das Forças Armadas do Senado. Ele disse não saber quando essas fotos ficarão disponíveis ao público. O senador Lindsey Graham, também republicado e também membro do comitê que ouviu o testemunho do secretário de Defesa Donald Rumsfeld na sexta-feira, disse que o governo Bush deveria divulgar as fotos para o público o mais cedo possível. ?Se tem mais para vir, que venha?, disse Graham. ?Pelo amor de Deus, vamos discutir sobre isso porque a vida de homens e mulheres (militares) está em jogo.? As fotos de cenas de tortura já divulgadas provocaram uma forte reação mundial ? e muitos pedidos, de pessoas e de grandes órgãos de imprensa, para que Rumsfeld renuncie.