Senadores moderados chegam a acordo imigratório sobre 'dreamers' e muro na fronteira

WASHINGTON - Senadores moderados dos Estados Unidos chegaram num acordo bipartidário nesta quarta-feira, 14, para equilibrar a luta dos democratas para oferecer cidadania a jovens imigrantes levados ainda pequenos ao país de maneira ilegal, de acordo com fontes próximas ao assunto. Enquanto isso, o presidente, Donald Trump, exige bilhões de dólares para construir seu muro na fronteira com México.

+ Antes do muro, EUA começam a construir nova embaixada no México

Embora não tenha mencionado especificamente nenhum acordo bipartidário, Trump pediu para que os legisladores se opusessem a qualquer plano que não contemple suas demandas, como a redução de concessões de cidadania. O republicano número 2 do Senado, John Cornyn, do Texas, alertou que seus partidários "precisam levar o presidente a sério" e abordar toda a sua proposta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esses comentários levantaram dúvidas sobre se a proposta deve conquistar os 60 votos necessários para que passe no Senado. O líder republicano, Mitch McConnell, disse que quer que a legislação de imigração seja considerada até o final desta semana.

+ Trump propõe legalizar 1,8 milhão de jovens imigrantes

Os senadores republicanos Mike Rounds e Lindsey Graham disseram que a proposta dos moderados garantiria um caminho de 10 a 12 anos para a cidadania a cerca de 1,8 milhão de jovens imigrantes chamados 'dreamers'.

Os dois senadores ainda disseram que o plano forneceria US$ 25 bilhões ao longo da próxima década para a construção do muro na fronteira, como o solicitado por Trump. A proposta ainda impede os Dreamers de serem padrinhos de parentes no processo de solicitação de cidadania.

+ Filhos de imigrantes ilegais pressionam Donald Trump

A medida dos senadores moderados não altera no entanto o processo de loteria de vistos. Trump quer acabar com o programa e redistribuir os vistos para imigrantes "qualificados". /AP