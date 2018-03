Sendero Luminoso afugenta policiais de delegacia no Peru Rebeldes do Sendero Luminoso atacaram uma delegacia de polícia num vilarejo peruano. Os policiais fugiram antes da invasão, informam oficiais do Exército. O ataque ocorreu em Uranmarca, no alto de uma região montanhosa 85 km a sudeste de Ayacucho. Segundo o general reformado Hector Jhon Caro, 15 guerrilheiros abriram fogo contra a delegacia e a tomaram, mas os seis policiais escaparam, alertados pelos moradores. Reforços foram enviados à vila, onde não existe telefone, disse o prefeito da cidade de Chincheros, Pedro Toledo. A região de Ayacucho tem assistido a uma retomada das atividades do Sendero Luminoso nos últimos tempos.