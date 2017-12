Sendero Luminoso faz panfletagem em povoados peruanos Guerrilheiros do Sendero Luminoso irromperam em dois povoados peruanos para lançar panfletos subversivos. Numa terceira localidade, interceptaram vários caminhões e pediram dinheiro e víveres a seus ocupantes, informou a polícia. Os fatos ocorreram nas aldeias andinas de Ccarhuanhuran, Tircos e Ccano, todas localizadas na província de Huanta, cerca de 25 quilômetros ao norte de Ayacucho. Segundo a polícia, os camponeses contaram que os rebeldes, encapuzados e uniformizados com a sigla do PCP (Partido Comunista do Peru), estavam armados com fuzis, revólveres e granadas. As fontes policiais informaram também que os guerrilheiros chegaram caminhando e convocaram os habitantes das aldeias a comparecerem às praças, onde distribuíram panfletos com convite à luta armada. Ayacucho se encontra 330 quilômetros ao sudeste de Lima. Durante a administração Alberto Fujimori, na década passada, o grupo Sendero Luminoso chegou a ser considerado extinto.