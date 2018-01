Sendero Luminoso invade povoado e recruta meninos Uma coluna de rebeldes do Sendero Luminoso invadiu há algumas semanas um distante povoado andino, onde seqüestrou dois jovens, aparentemente para aliciá-los para o grupo, confirmou nesta quinta-feira a polícia peruana. A versão foi divulgada pelo jornal El Comercio, indicando que se trata de uma coluna de cerca de 230 rebeldes que se infiltrou, através da selva central, até as montanhas do departamento (Estado) de Huancavelica, 300 km a sudeste de Lima. A polícia da delegacia de Cobriza, em Huancavelica, confirmou o episódio para a Associated Press. Disse ter recebido a informação de um morador, mas se recusou a dar mais detalhes sobre a incursão. O El Comercio, citando informações confidenciais da polícia, diz que em 22 de abril passado os subversivos entraram no povoado de Pampa Coris, reuniram os moradores na praça principal e lhes pediram ajuda voluntária em alimentos, remédios e roupas. Em seguida retiraram-se, levando dois adolescentes de 16 anos. Os rebeldes disseram aos moradores que eram do Sendero Luminoso. O grupo insurgente, que mergulhou o país no terror desde o início dos anos 80 até o início dos anos 90, está hoje reduzido a grupos dispersos que se escondem na selva. O líder máximo do Sendero, Abimael Guzmán, foi capturado em 1992, o que marcou o início da derrocada do grupo. O governo reativou uma unidade policial, denominada Divisão de Inteligência Operativa, para desbaratar os últimos vestígios da subversão armada no país.