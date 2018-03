Sendero Luminoso mata 7 no Peru Guerrilheiros do grupo maoísta Sendero Luminoso emboscaram uma patrulha da Marinha integrada por 30 militares e seus guias, matando sete deles e ferindo outros 10 em uma região selvagem e montanhosa, disseram nesta sexta-feira fontes militares peruanas. Um capitão da Marinha, quatro marinheiros e dois guias civis foram mortos na quinta-feira à tarde quando os rebeldes abriram fogo contra eles em uma clareira na selva, disse um militar sob a condição de ser mantido no anonimato.