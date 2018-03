Senegalês diz que Bush alertou para envio de tropas a Darfur O presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, disse na quinta-feira que o presidente dos EUA, George W. Bush, havia informado os países africanos sobre a possibilidade de o governo norte-americano enviar seus soldados para Darfur (Sudão) caso o continente não faça nada para acabar com o suposto genocídio que ocorre ali. Segundo Wade, Bush, que defende veementemente a tomada de uma ação internacional para colocar fim aos cinco anos de conflito em Darfur, havia feito o alerta em conversa com ele. Mas o presidente senegalês não especificou quando ou em quais circunstâncias isso teria ocorrido. Ao comentar a decisão do procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, adotada na semana passada, de pedir a prisão do presidente do Sudão, Omar Hassan al-Bashir, acusando-o de ter cometido crimes de guerra, Wade disse que Bush tinha "sempre falado em alto e bom som que os EUA estavam convencidos do fato de Bashir ter praticado genocídio em Darfur". "Eu precisei comunicar ao presidente Bashir e aos meus outros colegas africanos o aviso do presidente Bush sobre a possibilidade de os EUA ignorarem o Conselho de Segurança (da Organização das Nações Unidas, ONU) e enviarem soldados a Darfur caso não façamos nada para acabar com aquela tragédia", afirmou Wade, em um comunicado divulgado em Dacar. "Eu e meus colegas africanos tentamos dissuadi-lo de fazer isso e tentamos convencê-lo a nos permitir tentar resolver esse problema entre os africanos", acrescentou. Os EUA deram apoio ao envio de uma força da paz da ONU e da União Africana (UA) para Darfur e chegaram até mesmo a ajudar no transporte aéreo dessas forças para a e da região sudanesa. O governo norte-americano, porém, já envolvido com missões militares no Iraque e no Afeganistão, não chegou a enviar soldados para Darfur, onde, segundo estimativas de especialistas, 200 mil pessoas morreram e outros 2,5 milhões foram expulsas de suas casas nos cinco anos de conflito. Wade afirmou encarar o aviso de Bush sobre enviar tropas para Darfur "com muita seriedade. Especialmente depois do que ocorreu no caso da invasão norte-americana do Iraque, quando ele me informou do que ocorreria com dois dias de antecedência".