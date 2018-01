Senhor da guerra checheno teria morrido no Daguestão Um homem parecido com Ruslan Geslayev, o mais poderoso senhor da guerra checheno, foi assassinado em choque com soldados russos no Daguestão, uma república nos arredores da conturbada Chechênia, informou hoje , disse Muslim Tsurmilov, um porta-voz da Guarda Federal de Fronteira.. Entretanto, autoridades russas já anunciaram erroneamente no passado a morte de Gelayev. A mais recente notícia ainda não pôde ser confirmada junto a fontes independentes. Um porta-voz do Serviço Federal de Segurança no sul da Rússia comentou que médicos legistas examinarão o corpo para confirmar a identidade do homem morto. Vladimir Rudyak, assessor do vice-procurador-geral Sergei Fridinsky, disse que dois rebeldes capturados do grupo de Gelayev identificaram o corpo como sendo do senhor da guerra. A mais recente notícia sobre a possível morte de Gelayev vem à tona depois de autoridades russas o terem acusado de liderar um bando rebelde suspeito de matar nove agentes de fronteira na divisa entre Daguestão e Chechênia em dezembro de 2003. O cadáver em questão foi encontrado ontem perto dos corpos de dois agentes de fronteira nos arredores do vilarejo de Bezhta, na mesma região do sudoeste do Daguestão onde ocorreu o ataque em dezembro. Tsurmilov disse que os agentes de fronteira aparentemente morreram quando caíram em uma fenda quando perseguiam supostos rebeldes separatistas. Por sua vez, Rudyak disse que os dois morreram em choque com os rebeldes. Gelayev, de 39 anos, ganhou notoriedade durante a primeira guerra da Chechênia, travada entre 1994 e 1996. Ele também desempenhou papel crucial durante a segunda guerra, iniciada em setembro de 1999, liderando diversos ataques contra as forças russas. Enquanto isso, prossegue a violência na Chechênia, onde a segunda guerra encontra-se atualmente em seu quinto ano. Uma fonte ligada à administração pró-Moscou da conturbada república no sul da Rússia disse que oito soldados e dois agentes federais morreram durante as últimas 24 horas. Não há informações sobre mortes entre os rebeldes.