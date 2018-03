"Senhor da guerra" liberta 50 supostos talebans no Afeganistão Após apelos de líderes tribais, o senhor da guerra Abdul Rashid Dostum, que domina o norte do Afeganistão, libertou 50 supostos membros do Taleban capturados após confrontos ocorridos no ano passado, informou neste domingo um assessor de Dostum. Os homens foram libertados da prisão de Kunduz por volta das 13h locais de ontem e entregues a anciãos de uma tribo pashtun, disse o general Abdul Majid Rozi em entrevista por telefone. A maior parte dos prisioneiros detidos em Kunduz foi capturada em operações conjuntas entre os homens de Dostum e guerrilheiros da Aliança do Norte no fim do ano passado após bombardeios norte-americanos contra posições defendidas pelo Taleban. Os anciãos pashtuns oriundos das províncias de Helmand, Kandahar e Zabul visitaram Dostum em diversas ocasiões para apelar pela libertação dos prisioneiros, disse Rozi. Após conversar com o presidente Hamid Karzai e com funcionários da Cruz Vermelha e da Organização das Nações Unidas, Dostum resolveu atender ao pedido dos líderes tribais.