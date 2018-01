"Senhor Eletricidade" morre eletrocutado no Vietnã Um vietnamita que ficou famoso por sua habilidade para dirigir a corrente elétrica através de seu corpo, e conhecido popularmente como "Senhor Eletricidade", morreu eletrocutado quando tentava consertar uma bomba d´água, informou nesta terça-feira a Polícia. Nguyen Van Hung morreu na quinta-feira, "quando estava regulando a bomba, descalço, e sofreu uma descarga de 220 volts", disse o subdiretor da Polícia vietnamita na província de Ca Mau, Tran Van Dung. Hung ficou famoso por sua facilidade para dirigir eletricidade por seu corpo, após aparecer num programa de TV, no ano passado. Ele afirmava poder usar seu corpo "como parte de um cabo elétrico para acender uma lâmpada ou ligar um ventilador", afirmou Dung. Hoa Thanh Tung, o produtor do programa "Coisas estranhas do Vietnã", disse que ficou "assombrado" quando soube que Hung tinha morrido eletrocutado. "No programa, ele tocou um fio descascado com voltagem de 220. Também chupou com a língua um cabo elétrico. Era um homem surpreendente e extraordinário", lembrou. Apesar de sua fama, Hung estava passando ultimamente por tempos difíceis. Seu negócio de camarões faliu. No momento de sua morte vivia num pagode, praticando as doutrinas do Budismo. "Muita gente na comunidade acredita que, quando ele se tornou vegetariano, perdeu a habilidade para resistir à corrente elétrica", disse o policial.