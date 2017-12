Sensor detecta batimento cardíaco de imigrante ilegal O governo britânico apresentou, nesta segunda-feira, novos equipamentos desenhados para detectar pessoas que tentam entrar no país de forma ilegal, principalmente escondidas em veículos. Em visita ao porto de Dover, no sul da Inglaterra, o secretário do Interior britânico, David Blunkett, disse que o governo está investindo pesado em novas tecnologias para ajudar a "assegurar a integridade das fronteiras da Grã-Bretanha". Funcionários da imigração mostraram ao secretário novos sensores usados para detectar pelo lado de fora o batimento cardíaco de pessoas que estariam escondidas dentro de carrocerias de caminhões. Foi mostrado também a Blunkett um novo scanner, que mostra imagens de dentro de veículos. Os dispositivos entrarão em funcionamento dentro de duas semanas. "Controles efetivos de fronteiras são essenciais para garantir que apenas aqueles que têm o direito de estar aqui tenham permissão para entrar", disse Blunkett.