Sensores confundiram os pilotos do Air France

O comandante apontou o nariz do avião para cima quando este perdia velocidade, quando na verdade deveria guiá-lo para baixo pois foi induzido ao erro pelos sensores, disse Robert Soulas, pai de uma das 228 pessoas que morreram na tragédia. De acordo com ele, os investigadores franceses disseram que o sistema indicou a "informação errônea" de que o avião estava mergulhando, "e, portanto, para compensar, o piloto acelerou para faze-lo subir". Quando um avião começa a perder velocidade a manobra comum é guiado para baixo.

Também espera-se que o relatório explique o porquê de a manobra ter sido feita de maneira abrupta e razão dos pilotos terem ignorado vários avisos de perda de velocidade nos 4 minutos antes de o avião cair no oceano.

Barbara Crolow, uma alemã que perdeu o filho no acidente, disse que está "desapontada", pois acha que o relatório foca demais no erro humano. O piloto Gerard Arnoux defendeu as ações dos comandantes do Air France: "Um piloto normal, em uma companhia aérea normal, segue os sinais do sistema, que diz para ir para esquerda, direita, para cima ou para baixo". As informações são da Associated Press.