S&P adverte Japão sobre dívida e atribui rating 'AA-'

A agência de classificação atribuiu seu rating AA- para o Japão com uma perspectiva negativa, mas também alertou que impostos mais altos não resolveriam os problemas estruturais que provocaram os gastos do governo e aumentaram a pressão sobre os cofres estatais.

O fardo da dívida japonesa é o mais pesado entre as economias industrializadas, e o país pode não ser capaz de adiar mais os cortes de gastos drásticos e os aumentos de impostos agressivos enquanto a crise da dívida da Europa ameaça a economia global.

Um problema é que o Partido Democrata do Japão, da situação, não tem a maioria necessária para se impor à oposição no Parlamento, então reformas políticas costumam seguir a um ritmo lento.

"Nesse ambiente é difícil fazer com que os partidos da oposição concordem com políticas que vão aumentar a carga sobre o público", disse Takahira Ogawa, diretor de classificação soberana da Standard & Poor's em Cingapura, em uma teleconferencia.

Tanto a S&P quanto a Fitch deram ao Japão a nota AA- com uma perspectiva negativa. A Moody's põe o Japão no mesmo nível, em Aa3, mas com uma perspectiva estável.

Todas as três agências colocam o Japão três pontos abaixo da nota máxima AAA.

A classificação do Japão pode cair se o crescimento do produto interno bruto per capital ficar abaixo da previsão da S&P de 1,2 por cento, segundo um comunicado divulgado anteriormente.

A S&P também está expressando preocupação de que o governo não esteja fazendo o suficiente para diminuir sua dívida rapidamente.