Separatista islâmico chinês é assassinado no Paquistão Hasan Mahsum - líder de um grupo islâmico acusado de violência separatista no noroeste da China e um dos homens mais procurados do país asiático - foi assassinado no Paquistão, informaram hoje jornais chineses e o Exército paquistanês. O nome de Mahsum apareceu na semana passada na primeira lista de "terroristas" procurados compilada pela China. A relação de 11 nomes contém a identidade de suspeitos de atentados e assassinatos em Xinjiang, uma região muçulmana chinesa. No ano passado, os Estados Unidos incluíram o Movimento Islâmico do Turquistão Oriental - liderado por Mahsum - em sua lista de organizações consideradas "terroristas". O general paquistanês Shaukat Sultan, porta-voz das forças armadas de seu país, disse hoje que Mahsum está entre os oito homens mortos em uma operação realizada pelo Exército em 2 de outubro último em uma região perto da fronteira entre Paquistão e Afeganistão. "Testes de DNA confirmaram sua identidade", afirmou. O jornal chinês International Herald Leader publicou que Mahsum foi morto em uma operação conjunta promovida por soldados americanos e paquistaneses. Sultan disse que apenas paquistaneses participaram da ação.